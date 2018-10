Gustavo Franco desembarcou ontem em BH para colaborar com o programa de governo de Minas de Romeu Zema, do Novo. Estava acompanhado de Fred Luz, ex-CEO do Flamengo e coordenador-geral da campanha de Amoêdo.

