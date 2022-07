Guru indiano de Juliana Paes, Sri Sri Ravi Shankar vem ao Brasil neste mês

Devota de Sri Sri Ravi Shankar, Juliana Paes vai reencontrar o líder espiritual nos próximos dias. A atriz foi nomeada embaixadora do Instituto Arte de Viver, capitaneado pelo indiano, e vai acompanhar um dos eventos que marcam a passagem dele pelo Brasil, nos dias 18 e 25 deste mês, no Rio e em SP, respectivamente. Criador de técnicas de meditação, respiração e adepto da ioga, o guru professa que cada emoção tem um ritmo correspondente na respiração e que sua regulação ajuda o indivíduo. Juliana costuma fazer pequenas meditações ao longo do dia, normalmente com cerca de 2o minutos cada.

“Meditar é estar presente em si mesmo, ciente dos barulhos da mente mas sem se envolver”, diz. A técnica já foi passada até para seus filhos. “Ensino a meditação à noite para eles pegarem no sono depois. Funciona tão bem que eles já me pedem para fazer”.