Guilherme Licurgo foi convidado a fazer instalação, na 5ª Avenida, em NY

Guilherme Licurgo foi convidado para fazer uma instalação na fachada da Saks, na 5ª Avenida, em NY. “Sugeri utilizar um trabalho que criei em 2018, onde tive a colaboração de refugiados e imigrantes que vivem no Brasil.” Para a surpresa do fotógrafo, eles aceitaram a sugestão. “Esse trabalho reforça a compreensão de que todas as vozes devem ser ouvidas, de que todos pertencemos a uma humanidade e que esse é o passo essencial para continuarmos a coexistir nessa esfera que chamamos de Terra”, afirmou.