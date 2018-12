Guilherme Afif vai ser assessor especial de Paulo Guedes no Ministério da Economia. Aceitou o convite do futuro ministro. “Tenho ajudado a montar o programa. Vamos unir forças para implantar no País um projeto liberal”, disse o ex-candidato à Presidência em 1989, quando foi assessorado diretamente por Guedes na montagem de seu programa de governo.

Portanto, o programa que Guedes fez para Bolsonaro não é o primeiro.

