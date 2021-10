Gui Deucher leva sua Casual para Miami

Maior importadora de moveis de luxo do País, a Casual – com 15 lojas espalhadas por São Paulo, a exceção de uma unidade em Brasília – foca no exterior. Segundo conta Guilherme Deucher, a empresa brasileira abre, antes do fim do ano, duas lojas em Miami – ambas representando marca italiana. “ Tem muito brasileiro morando em Miami, vou atendê-los”, explica o fundador do grupo. “Criei a Casual quando estava quase morrendo de fome e o Guilherme ( na foto, ao seu lado) nasceu.”, lembra. E Guile, como é chamado o jovem de 26 anos, é quem hoje está tocando o projeto Miami e toda parte administrativa financeiro da empresa. Com a casa como foco das pessoas nessa pandemia, Deucher diz que não pode reclamar de vendas. “Há alguns anos, tenho repetido que a casa seria a bola da vez. A pandemia veio e fez com que isso adiantasse um pouco, né?”