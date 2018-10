Guedes ainda não sondou diretamente possíveis secretários

Paulo Guedes, segundo rezam executivos do mercado financeiro, ainda não sondou diretamente possíveis nomes que poderão compor seu eventual secretariado – bastante ampliado pela extinção de ministérios – que o apoiaria no Ministério da Fazenda.

Desconfia-se, entretanto, que sua mira está mais para o lado da FGV e do Ibre, onde tem antigos colegas de confiança, do que para integrantes do mercado.

