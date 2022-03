Grupos católicos se opõem a projeto de lei que quer tirar Mato Grosso da Amazônia Legal

Grupos católicos decidiram que vão à luta, no Congresso, contra o PL 337, do deputado Juarez Costa (MDB), que propõe retirar o Mato Grosso da Amazônia Legal. Um deles, a Prelazia São Félix do Araguaia – criada pelo Papa Paulo VI – considera que o texto interessa “a proprietários que já desmataram além da porcentagem permitida” e a “grupos internacionais”.

ESG em alta

Na outra ponta, vem crescendo o número de empresas em defesa da sustentabilidade. Especializado em testes de inspeção e certificação, o Bureau Veritas informa que 52% de sua receita atual vem das demandas por estratégias ESG no mercado.

Sem discriminação

O Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, mais os institutos Unibanco e Ibirapitanga, as fundações Roberto Marinho e Tide Setúbal e o Itaú Social se uniram num chamado ao investimento social brasileiro: é preciso avançar na luta contra o racismo e na promoção da justiça racial. Um carta-manifesto será lançada na segunda, 21, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, instituído há mais de 50 anos pela ONU.

Samba para 22

Combinando a história da imigração com a do samba paulista, a Saudosa Maloca – evento que faz parte da em comemoração do centenário da Semana de 22 – vai trazer, em sua primeira apresentação, os grupos Arruda e Originais do Samba, Dj Evelyn e o dueto Valmir Borges e Luciana Mello. Os shows serão na Vila Itororó, centro criado no conjunto de edificações construídas em 1920. Amanhã.

Novo nome

Depois de passar por reformas, o Masp Auditório muda de nome: a partir do dia 5 vai se chamar Auditório Klabin. E marca a nova fase estreando nesse dia o espetáculo “Pessoa(s)”, uma ode a Fernando Pessoa.

Acadêmica

Será dia 31 a posse, na Academia Paulista de Letras, de Betty Milan, na cadeira que era de Célio Debes.

Online

Andrea Mansano, CEO da Emeritus América Latina, lançou sua plataforma de cursos online para empresas – a Emeritus Enterprise. A edtech tem parceria com mais de 50 universidades, entre elas MIT e Columbia.

Negócios

E Carolina Freitas, expert em biomimética, explica: “aprender a ler sistemas naturais traz soluções”