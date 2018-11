Vem aí campanha criada pelo Grupo Mulheres do Brasil.

Ela será publicada hoje, nas redes sociais, com informações sobre como foi criado o Dia Nacional da Consciência Negra, como se deu a fundação do Grupo Palmares e a criação da homenagem a Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares.

