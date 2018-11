Grupo quer ‘canteiro vivo’ no Parque Augusta

O Movimento Parque Augusta propôs à Secretaria do Verde e Meio Ambiente a criação do Canteiro Vivo Parque Augusta. A ideia é que o espaço seja aberto ao público assim que o terreno passar pela transferência pública. A gestão provisória do local seria comunitária durante o período de implementação do parque pelo governo.

Área deve ser

aberta em 2020

A ação que fiscalizou a permuta do terreno com as construtoras Cyrela e Setin está em fase de finalização. A Prefeitura promete a abertura do Parque para 2020.

