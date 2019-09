Grupo prepara bingo da Obra do Berço para dia 15

.

A causa é nobre e deixa as seis moças animadas. Roberta Pires Dias, Isabel Foz, Fernanda Kujawski Meyer, Fernanda Pires, Fabiana Scalamandré Fernandes e Camila Robertiello estão há meses debruçadas na organização do concorrido bingo em prol da Associação Obra do Berço – que acontece dia 15, na Casa Charlô. Consideradas a ‘nova geração’ de voluntárias, elas dão duro para colocar o evento de pé. “Esperamos receber cerca de 500 pessoas, monitorar equipes de garçons, manobristas, decoração, entrega dos prêmios, mesa de patrocinadores e muitos outros detalhes”, diz Roberta. A renda arrecadada será revertida para a reforma do refeitório, que serve mais de mil refeições por dia, “supervisionadas por nutricionistas visando o bem estar de 3 a 5 mil crianças e adolescentes por ano.”