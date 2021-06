Grupo de mulheres se une para fazer a moda circular. “Somos um hub agregador que soma forças com plataformas concorrentes e influenciadoras para promover o consumo consciente”, explica Barbara Diniz, da plataforma online de aluguel e revenda de roupas Dress & Go. “Através do nosso site é feito o link com outras plataformas do mesmo tipo, criando uma corrente de consumo sustentável”.