Grupo de empresários abre casa de carnes na rua Amauri

Com ares rústicos, chão de madeira e uma estrutura em formato de celeiro, o restaurante Nice to Meat U (NTMU) abre em setembro na Rua Amauri. A nova casa nasceu da união do empresário Iquinho Facchini, da agência Multicase, com os irmãos Shemuel, Marcelo, Bruno e Rafael Shoel, que estão à frente da Classic Burger Haüs e da The Dog Haüs. No grupo entrou também André Foz, há 10 anos no ramo de restaurantes como Cristal Pizza e Esplanada Grill. “A motivação desta sociedade foi criar e oferecer um espaço com entretenimento e boa gastronomia”, comenta Iquinho. O destaque fica na escolha do ponto. “O bar foi montado em um ambiente onde funcionava, há 50 anos, um açougue. E teremos uma espécie de aquário que dá para ser visto da rua – lá vão acontecer os churrascos. Também tem um varal em que as proteínas ficarão penduradas, completando o clima da casa”, explica o empresário.