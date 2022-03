Grupo de apoio às vítimas de Abdelmassih faz abaixo-assinado pelo Estatuto da Vítima

O grupo Vítimas Unidas, coletivo fundado em 2011 para acolher as vítimas do ex-médico Roger Abdelmassih, lançou abaixo-assinado na plataforma Change.org em que pede a urgente aprovação do Estatuto da Vítima, no momento tramitando pela Câmara Federal.

Para a escritora e estilista Vana Lopes e a ativista Maria do Carmo dos Santos, que encabeçam o grupo, o estatuto “permitirá à vítima ocupar o lugar que lhe cabe – ou seja, o de não ser questionada após a ocorrência de um crime”.

Tudo pela folia

A cantora Teresa Cristina e a compositora Eliana de Lima gravaram uma canção que pede proteção aos que fazem a festa do carnaval: os trabalhadores da folia. Pessoas que “perderam parte da renda em tempos de covid com os blocos de rua cancelados e a festa adiada”.

Participaram do projeto compositores como Dudu Nobre, Aquiles da Vila e Diego Nicolau. O clipe do samba Resistência pode ser visto no canal no YouTube da Lemes Filmes.

Outubro à vista

O candidato do PSB ao governo paulista, Marcio França, mais o governador pernambucano João Campos e sua namorada, Tabata Amaral, garantiram presença, neste sábado, numa festa que está sendo organizada pelo partido em um clube da Freguesia do Ó.

Vão homenagear Gabriela Sabino, 27 anos, diretora da Portuguesa de Desportos, que será candidata do PSB a deputada. O projeto da pré-candidata é levar à Alesp a causa do empoderamento feminino.