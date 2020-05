Grupo cria o Descomplica para ajudar quem precisa de benefícios do governo

A ideia, de um grupo de amigas, era simples: como ajudar a explicar processos– como o do acesso aos benefícios do governo, durante a quarentena? A resposta veio por meio da criação da Descomplica – plataforma de vídeos que destrincha dúvidas tais como inscrição nos sites, quais os documentos necessários e quem está apto a ser beneficiado. Carolina Christiansen, Sofia Valentini, Bárbara Lacerda, Marina Aragão, Bruna Cricci e Teresa Droghetti são as responsáveis pela iniciativa.