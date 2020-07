Grupo cria coworking para retomar turismo no Brasil

Em tempos de pandemia que paralisou o setor de turismo no mundo, a TTWGroup abre espaço para criação de um… coworking. Está, segundo Eduardo Gaz, CEO da empresa, convidando agentes de viagem para ocupar parte de seu espaço na Av. Faria Lima. A operadora de turismo atua no Brasil, Estados Unidos, México, Rússia e outros países da Europa. Por meio de suas empresas SKI Brasil, Selections, SKI USA e VeryLatin “O custo para quem entrar é zero”, explicou Gaz à coluna, direto de Miami, onde mora.

As agências, segundo ele, vão manter a identidade, marca e podem ficar o tempo que for necessário para montar escritório próprio de novo. O empresário já fechou 12 parcerias. Além disso, Gaz está “puxando carroça” de um movimento batizado de Jump Start Travel. Conseguiu unir as principais marcas de turismo de luxo do mundo para convencer hotéis, companhias aéreas e outros a convidar profissionais de turismo para viajarem provando que é, mesmo hoje, uma experiência boa.

“Ninguém quer ir pra um hotel que é um hospital, onde tenho que tomar um banho de álcool gel, colocar máscara e roupa da Nasa para entrar”, ironiza. Trata-se de movimento orgânico para combater o que o turismo batizou de FOGO: Fear of Going Out. “Vamos criar um FOMO, Fear of Missing Out”.

O mercado de luxo do turismo movimentava US$2 trilhões pré-pandemia.