Grupo CCR vai a leilão mas desiste de fazer lance

Durante a fase de entrega dos envelopes do leilão do Rodoanel Norte, ontem na BR, representantes do grupo CCR ficaram na sala com a proposta debaixo do braço.

Mas, quando viram que dois grupos italianos (Gavio/ecoRodovias e Atlantia-Autoestrade) também entraram firme no páreo, saíram… à francesa.

No saguão do antigo prédio da Bovespa, os comentários apontavam dois caminhos para o forfait: falta de poder de investimento ou medo de perder o leilão por ter, no envelope, oferta de preço mínimo.