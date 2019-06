Grupo Bio Ritmo inaugura seu primeiro estúdio de boxe

Ana Carolina Corona – diretora de microgyms do grupo Bio Ritmo – anuncia a abertura da primeira unidade da Jab House, prevista para o começo de julho. “É a primeira microgym de Boxe do Grupo Bio Ritmo”, conta Carol, que, junto com sua equipe, estudou o mercado internacional de estúdios de boxe antes de se aventurar na nova empreitada. “Compilamos o que vimos de melhor no mundo e vamos oferecer uma experiência de treino única e inovadora.” Carol ingressou no grupo Bio Ritmo, de seu pai, Edgard Corona, em 2014, com o desafio de gerir as operações da rede de academias Smart Fit no México, onde permaneceu por quatro anos, até assumir o atual cargo.