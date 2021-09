Grupo Arezzo organiza circuito de Beach Tennis pelo Brasil

Começou no Rio, no fim de semana, o Circuito Brizza de Beach Tennis em Ipanema. Ele passará por São Paulo, nos dias 23 e 24 e segue por outras cidades espalhadas pelo Sul e Nordeste do País até fim de dezembro. Na foto, a blogueira Lilian Pieroni e sua parceira Mateja Perovise, quase finalistas na categoria. As vencedoras foram Tatiana Barros e Teresa Fidalgo. O evento deu acesso a SPA com massagem, além de atividades de entretenimento e personalização de chinelos.