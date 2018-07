Chef e ambientalistas repudiam feira de alimentos em SP

A chef Bel Coelho, com o apoio de colegas como Bela Gil, Helena Rizzo, Ivan Ralston e Paola Carosella, bem como do Greenpeace, 342 Amazônia, Lacitata Amazônia Viva, Slow Food Brasil e Instituto Floresta Viva publicou ontem gigante manifesto de repúdio à Feira Senar de Alimentos -Chefs pelo Agro, que se realiza hoje no Ibirapuera, em SP.

Querem deixar bem claro à sociedade que essa feira não representa a gastronomia comprometida com a defesa da produção agroecológica de alimentos saudáveis.

