Grife de festas de alto padrão de Recife chega a SP

Grife de festas de alto padrão, a pernambucana Carvalheira, dos sócios Jorge Peixoto, Victor Carvalheira, Rodrigo Lobo e Eduardo Carvalheira, chegou a quatro Estados e quer mais. Em SP, anunciam a segunda edição do Carnaval da Cidade, no Jockey, com Anitta, Alok, Luan Santana… Com15 anos no mercado e 18 labels próprios, o selo fará cinco dias de festa em Noronha, inclusive o Réveillon Carvalheira. “É um dos destinos mais cobiçados do País e com público exigente”, frisa Victor. Este ano, o grupo enveredou para festas personalizadas – como o aniversário de Bruna Marquezine, no Cine Joia (SP), e o lançamento da grife Revolve, da influencer Camila Coelho, no Parque Laje (RJ).