Greve atinge mercado de arte e decoração

As galerias sofrem com a parada dos caminhões. A Recorte transferiu a data de abertura da mostra de Darcy Penteado de hoje para o dia 6 de junho. A Ornare e a Breton – que ofereceriam almoço hoje na Casa Cor, no Jockey – remarcaram o evento para o dia 7.

E quem comprou tomate no sofisticado mercado Santa Luzia ontem soube que poderia levar uma bandeja.

Já os postos de saúde estavam mais vazios ontem. A fila para vacina da gripe no posto de Pinheiros ontem, por exemplo, era mínima. E as vacinas à disposição, muitas.