O grêmio estudantil do Colégio Santa Cruz soltou carta sobre as eleições, criticando propostas de Bolsonaro, atacando tanto a militarização das escolas públicas, o ensino à distância e as críticas a Paulo Freire.

Leia notas na coluna:

+ Alguns da equipe da Fazenda podem permanecer com Guedes

+ Esquerda ‘tem de se reavaliar’, avisa Gabeira