Grávida, Ticiana Villas Boas volta à Band

Depois de mais de quatro anos fora das telas de televisão, Ticiana Villas Boas volta para a Band estrelando programa semanal de cozinha. Batizado de Duelo de Mães, ele é baseado em formato criado pela apresentadora/jornalista e será produzido pela sua própria produtora, a Tanajura Filmes, tocada pela sua irmã.

Do que vai tratar? Na primeira fase, conta Ticiana, mães de famosos cozinham para os filhos, convidados para compor a plateia. Depois, os filhos cozinham para as mães escolhendo uma receita “afetiva”. E na terceira fase, as mães finalistas voltam a cozinhar com base em receita do chefe Daltan Rangel, que vai apresentar e julgar os pratos em parceria com a ela. “Tenho gravado das 7 da manhã as 7 da noite, para deixar três meses de programa já prontos”, explica à coluna, grávida de oito meses. Seu terceiro filho deve nascer perto da data marcada para a estreia: sábado, dia 21 de agosto, as 20h30.