Graubi Garcia e Jairo Neto refletem, em documentário, cenários de um mundo pós-pandemia

Os diretores Graubi Garcia e Jairo Neto apresentam, hoje, o documentário Narrativas do Pós – produzido em meio ao período de isolamento social – na Mostra Documentários, do Festival CineFantasy. “O longa é uma provocação aos escritores, filósofos e cientistas políticos a apresentarem reflexões pertinentes e urgentes sobre os cenários de um mundo pós-pandemia”, explica Garcia. A produção poderá ser vista até 29, na plataforma de VOD À La Carte, do Belas Artes.