Danilo Gentili, Oscar Filho e Diogo Portugal levam a cultura do vinho para casas de comédia

Há um pouco mais de um mês, os humoristas Danilo Gentili, Oscar Filho e Diogo Portugal lançaram o vinho português ‘Putos’ no mercado brasileiro (nas versões branco, tinto e rosé). Com um rótulo que brinca com a ideia de um vinho caro e sofisticado, o ‘Putos’ (que significa ‘garotos’ em Portugal) transformou-se em um fenômeno dentro dos clubes de comédia e stand-up espalhados pelo País.

O sucesso do empreendimento está relacionado com a retomada das casas de stand-up no País – que estão ressurgindo após a quebradeira causada pela pandemia. “A cena está aquecida novamente. Falamos com muita gente do meio para esse lançamento. Os clubes não eram ambientes de vinho, mas agora temos notícias de casas com vendas expressivas, com pedidos que chegam a 300 garrafas”, disse Diogo Portugal. Os ‘Putos’ têm um preço médio de R$ 60 e estão sendo trazidos ao Brasil pelas importadoras Porto a Porto e Casa Flora.

Sobrinho-neto de John Kennedy na ‘Rolling Stone’ com Giulia Be, a namorada brasileira

O sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, John Conor Kennedy, estampa ao lado da namorada, a cantora Giulia Be, a capa deste mês da edição digital da Rolling Stone brasileira. O americano, que já foi namorado de Taylor Swift, conta na revista que se alistou na Legião Internacional da Ucrânia para lutar contra a invasão russa ao país – e como Giulia foi a única pessoa próxima dele que sabia deste alistamento e viagem. A dupla começou o relacionamento há cerca de um ano e tem como uma de suas paixões a defesa de causas sociais e ambientais.

Um grupo de estudos sobre pautas urgentes

A jornalista Alexandra Loras se junta à comunicadora e influencer Lara D’Avila para discutir privilégio, cultura antirracista e feminismo. Por meio de encontros itinerantes, a dupla aposta nos estudos compartilhados para gerar reflexões que impulsionem ações efetivas. A primeira reunião será dia 14 de novembro, na casa de Alexandra.

Bloco de Notas

COLEÇÃO. A Tiffany & Co. apresenta sua nova coleção, a Tiffany Lock. O evento será realizado hoje no Terraço Iguatemi com um sunset party.

CENTENÁRIO. A Academia Paulista de Letras celebra hoje o centenário do historiador Hernâni Donato – com discursos do acadêmico Antonio Penteado Mendonça e de José Renato Nalini, presidente da APL.

CHEIROS. A artista paulistana Josely Carvalho vai inaugurar a exposição Entre os cheiros da história, no dia 10, no Museu Histórico Nacional, no Rio.