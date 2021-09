Grafiteiro americano famoso pelo cartaz com rosto de Obama vem ao Brasil para festival

Pela primeira vez no Brasil, o artista americano Shepard Fairey entrou na 2ª edição do NaLata Festival Internacional de Arte Urbana – a partir de 20 de setembro, no Largo da Batata, Pinheiros e Faria Lima.

O grafiteiro conhecido como Obey, é autor do famoso cartaz estampando o rosto de Barack Obama acompanhado da palavra “Hope”. Obey terá dois painéis no Largo da Batata, os maiores desta edição, que conta com 11 artistas nacionais e internacionais.

Ele também é responsável por capas de discos de bandas como The Black Eyed Peas, The Smashing Pumpkins, Led Zeppelin e obras com os rostos de Nelson Mandela e do músico Johnny Cash.