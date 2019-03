Governo promete pagamentos atrasados do Minha Casa, Minha Vida

Apareceu um túnel, ainda sem luz, no fim da estrada. Na reunião anteontem, em Brasília, com Paulo Guedes, Onyx Lorenzoni e Gustavo Canuto, José Carlos Martins – dirigente da Câmara Brasileira de Construção – fechou acordo para pagamentos atrasados, desde o começo do ano, contratados pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

Segundo conta o dirigente da CBIC, a promessa é de liberar R$ 700 milhões.

De fato, o Orçamento de 2019 não prevê recursos para o Minha Casa, Minha Vida Faixa 1 – que é totalmente subsidiado. Nem previsão financeira para as Faixas 1,5 ou 2 – ambas parcialmente bancadas pelo governo federal.

E ambas paralisadas.

O único programa do MCMV andando, hoje, é o da Faixa 3 – que não conta com recursos do Tesouro.

Leia mais notas da coluna:

+ Rosa e Fachin, do TSE, querem consolidar leis eleitorais em resolução única

+ Paulo Ferreira deve ser escolhido como substituto de Robson Andrade no CNI