Governo paulista avança na privatização de 21 aeroportos

O governo paulista recebe, em novembro, a modelagem financeira do programa de privatização dos 21 aeroportos regionais. O estudo está sendo feito por uma consultoria americana que vai apontar, por exemplo, se a oferta será em bloco.

Países europeus, China e Japão são os possíveis parceiros mais interessados. Os EUA ainda não demonstraram interesse. A previsão é que tudo esteja pronto para ser privatizado em março do ano que vem.

‘Legitimidade’

Enquanto aguarda a sabatina no Senado para virar embaixador nos EUA, Eduardo Bolsonaro, o Zero 2, tem upgrade no currículo: vai receber o Colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de SP. A homenagem, proposta por Douglas Garcia, do PSL, será dia 25, na Assembleia.

Justificativa? O trabalho do homenageado “na área de saúde e na valorização das polícias de SP”, segundo disse Douglas à coluna. Ele acrescentou: “Não é pelo sobrenome, é pela legitimidade”.

A família toda foi convidada, mas quem deve prestigiar é Carlos, o Zero 3, irmão caçula de Eduardo.

Memórias

Lula foi citado 116 vezes nas quase mil páginas do último livro das lembranças do ex-presidente FHC – que chega às livrarias no dia 25.

Semiaberto

Para o jurista Ary Oswaldo Mattos Filho, Lula não tem, legalmente, o direito de escolher ficar na cadeia – mesma avaliação feita, a propósito, pelo ministro do STF Gilmar Mendes. “Se cumpriu um sexto da pena e teve bom comportamento, a Justiça pode pô-lo num avião e mandá-lo para casa”, avisou o advogado paulista. E lembrou: “Na cadeia, ele tem um custo para o Estado”.

Mattos Filho lembra, no entanto, que a situação “muda de figura se o STF, aí pela frente, derrubar a prisão em 2.ª instância” — solução que está sendo aguardada pelo ex-presidente.

Contas falhas

Nada menos de 15 dos 34 partidos que recorreram ao financiamento público nas campanhas de 2018 apresentaram documentos incompletos ao TSE. A soma envolvida passa dos R$ 696 milhões e representa 40% do valor distribuído às legendas.

“Esses partidos sequer assinaram os documentos enviados ao tribunal”, conta Murillo Leite Ferreira, especialista em direito eleitoral.

Globalizando

Dois tops do debate sobre o mundo globalizado, o israelense Yuval Harari e o americano Jared Diamond, são as presenças ilustres do encontro Cidadão Global. Encontro promovido pelo Santander e pelo Valor, no Teatro Santander, dia 6 de novembro.

Bienal SP em Paris

Maguy Etlin assumiu a presidência do Conselho Consultivo Internacional da Bienal de SP. Entre as iniciativas do conselho está uma palestra sobre a próxima Bienal, pelo curador Jacopo Crivelli, no dia 15, no Centre Pompidou, em Paris. Patrocínio da conselheira Catherine Petitgass.

Gala em NY

A cientista brasileira Lygia da Veiga Pereira, o empresário Paul J. Fribourg e a jornalista Paula Zahn serão os homenageados do Gala do Hospital Pequeno Príncipe, que completa 100 anos. Organizado por Amália Spinardi, o evento será na sexta, no Gotham Hall, em NY.

Homenagem

A biblioteca do Paineiras do Morumby passa a se chamar Maurício de Souza. O quadrinhista será homenageado neste sábado, 12, em tarde de autógrafos.