Governo monitora críticas à reforma, nas redes, e responde no ato

A equipe de comunicação do governo mostrou, durante a apresentação da reforma da Previdência no Congresso, nesta quarta-feira, que estava atenta e bem preparada para a tarefa. Desde que começou a exposição do pacote, e ao longo das explicações sobre seus detalhes, ela monitorou as ações nas redes, em especial as do PT, que a cada medida anunciada publicava suas críticas e cobranças.

A cada um desses ataques era apresentada, à plateia, uma explicação — na qual o argumento da oposição era rebatido.