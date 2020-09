Governo Federal amplia assistência do Hospital das Forças Armadas ao presidente Jair Bolsonaro

Mi casa…

Se o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, sempre esteve de portas abertas para Jair Bolsonaro – inclusive realizando sua segunda cirurgia de vasectomia em janeiro deste ano –, agora estende seus braços para fazer convênios com outros hospitais no atendimento do presidente, vice e dependentes. Saiu no DOU portaria interministerial de nº 3.073 regulamentando os convênios na hipótese de não existência dos recursos exigidos ou de impedimento temporário para atendimento pelo HFA.

Consultado, o Ministério da Defesa explicou que pode-se firmar, em qualquer cidade do País, convênios, contratos e outros instrumentos congêneres necessários ao atendimento da presidência. O HFA ficará responsável pela gestão dos convênios com os hospitais. As despesas serão ressarcidas por conta das dotações orçamentárias da presidência e da vice-presidência da república.

Surpresa

Houve forte aumento no faturamento e na quantidade de livros vendidos em setembro de 2020. Pelo menos é o que Sindicato Nacional dos Editores de Livros descobriu em parceria com a Nielsen.

Foram vendidos 4 milhões de exemplares entre os dias 10 de agosto e o último dia 6. Já em setembro passado, foram vendidos 3,19 milhões de livros. Quando se compara agosto a setembro de 2020 o crescimento foi de 27,4% em volume e 23,6% em valores. Além da reabertura das lojas física, o resultado veio das vendas online.

Ajuda

Christian Blanco organizou expedição com o amigo Alexandre Soares, fundador da ONG “Patas pra Você” – que está atuando na tragédia do Pantanal por meio do Grupo de Resgate de Animais em Desastres.

Apoiarão equipe de 15 veterinários, brigadistas e auxiliares de veterinária.

Sobre verdades

O ensaio online da peça A Pane, de Friedrich Durrenmatt, acontece hoje para convidados da Conjur. Ela “é uma paródia de algo que não existe, a justiça”, explica o ator do elenco Oswaldo Mendes. Em tempo: Haverá bate-papo após o espetáculo.

Recomeçando

Trancoso aposta na arte popular brasileira. Maristela Gorayeb, arquiteta e curadora da Divino’s, abre, em outubro, a mostra Mestres do Brasil que vai até janeiro de 2021. Participam Luiz Benício, Zé Bezerra e Neguinha.