Governo do Estado lança hoje chamamento para implementar parque na margem do rio Pinheiros

O Governo de São Paulo publica hoje o primeiro Chamamento Público para implementar o Parque Linear na margem do rio Pinheiros. A parceria abrange o trecho entre a sede do Pomar Urbano e a Ponte Cidade Jardim – aproximadamente 8,2 mil metros de extensão.

Estão previstos espaços como pista de caminhada, ciclovia, pontos de alimentação, banheiros, além de novos acessos para interligação com o transporte público.

Todas as estruturas e atrativos serão gratuitas. O vencedor será responsável pelos custos de implantação, operação e manutenção do parque. Em contrapartida poderá contar com a publicidade e realizar eventos no trecho.

Em 2021, novo chamamento será publicado em 2021 para complemento do parque no trecho de 8,9 mil metros entre as pontes Cidade Jardim e CPTM (Estrutura de Retiro).