Governo de SP tem aval para retomar concessão de 22 aeroportos, com audiências virtuais

Parecer da Procuradoria Geral do Estado, que saiu nesta quinta-feira (17), animou Rodrigo Garcia, vice-governador e presidente do Conselho Gestor de Concessões e PPPs.

E o que diz? Permite que o governo realize todas as audiências de projetos de concessões de modo virtual, nesse período de pandemia da covid-19.

A retomada será com a concessão dos 22 aeroportos regionais do Estado. A primeira audiência será dia 12 de maio. O trâmite estava interrompido em face à crise sanitária.

“Não fazia sentido continuar as conversas com o mercado, virtualmente, discutindo modelagem financeira, e não conseguir realizar as audiências. Temos que estar prontos para o pós-pandemia”, explica Garcia ao blog.

O governo tem 21 projetos de concessões e PPPs para ‘tocar’ neste período da pandemia. A carteira é de R$ 40 bilhões em investimentos junto ao setor privado.

“Serão imprescindíveis para a geração de empregos imediatos”, completa o vice-governador.