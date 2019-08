Governo da Bahia entra em choque com ambientalistas

Se correr…

Dia D marcado para 27 deste mês. O fórum de Ilhéus será palco de audiência nada amistosa entre defensores do meio ambiente e integrantes do governo da Bahia, que está determinado a repassar, gradualmente, 1,5 mil hectares na região da Costa do Cacau para a Eurasian Resources Group — ou melhor, Bahia Mineração, empresa do Cazaquistão.

… o bicho pega

O movimento Sul da Bahia Viva se organiza para juntar gente espalhada entre as cidades de Ilhéus e Itacaré e brigar para proteger a biodiversidade de uma das costas mais ricas do mundo.

Estão decididos a não deixar que o governo baiano ignore a titularidade, a tradição cultural e a sobrevivência de famílias que vivem ali.

Se ficar…

Este é um exemplo significativo destes novos tempos de Bolsonaro, em que se engalfinham defensores da ideia de desenvolvimento e os que veem nisso a destruição do ambiente.

O projeto em questão se arrasta há anos, sem sucesso. O governo petista de Rui Costa, com caixa pra lá de baixo, está dando prosseguimento rumo à concretização do investimento.

… o bicho…

O governo briga para que a Bahia Mineração finque seus pés nessa costa de olho na exportação de ferro para a China, que exige construção de ferrovia e de porto. Autorizou criação de mina — cuja exploração dura algo como 25 anos –, abrindo assim espaço para 10 mil empregos diretos e indiretos.

…pega também

Já o Bahia Vivo, composto de agricultores, artistas, empresários, surfistas e pescadores argumenta, em sua luta para manter a produção agroindustrial de cacau e chocolate, turismo e pesca, que essas atividades geram… 125 mil empregos.

