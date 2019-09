Governo corre atrás de R$ 10 bilhões em multas atrasadas

Em tempos de penúria nos cofres federais, a Advocacia-Geral da União sai a campo para acertar contas com os que devem ao governo. As 124 autarquias federais (ufa!), segundo a AGU, tentam no momento receber uma soma total de R$ 10,3 bilhões – que na imensa maioria são multas atrasadas.

Só no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DNIT, que cobra as infrações nas rodovias federais, os recursos a receber, pelos dados informados nesta manhã, somam no momento R$ 3,45 bilhões.

Para dívidas acima dos R$ 100 mil – cerca de 10% do total — o caminho usual para essas cobranças não é simples. Primeiro a PGR tenta a conciliação, negocia eventuais parcelamentos e só depois se recorre a cartórios. No momento o governo corre atrás de 61 mil processos na Justiça.