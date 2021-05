Governistas na CPI da Covid miram contratos assinados na gestão Mandetta

Parlamentares governistas estão preparados para atuar na linha de frente da CPI da Pandemia. Pelo que se apurou, visam contratos que seriam irregulares, assinados na gestão de Luiz Henrique Mandetta. O depoimento do ex-ministro está programado para hoje.

A intenção dos integrantes da comissão, seja da oposição ou situação, é de causar grande alarde desde o início dos trabalhos. “A estratégia difere de CPIs habituais que se programam – como em peças de teatro – para ir esquentando a história aos poucos, “mantendo assim a audiência”, compara fonte da coluna.

ABC da CPI 2

E na linha pimenta no fogo, a convocação de Fábio Wajngarten, ex- governo Bolsonaro, já está decidida.

Conversa solta

Mandetta, em live com Ciro Gomes, na sexta, resolveu tietar o ex-ministro. Contou ter esperado em longa fila, depois de palestra, em 1998, para … tirar uma foto com ele.

O encontro foi organizado pela Central dos Sindicatos Brasileiros, de Antonio Neto.

Cabeça fria

Ana Paula Padrão, Paolla Oliveira e o pastor Pedrão são algumas das personalidades que gravaram vídeos para a campanha do projeto Redes Cordiais, que combate desinformação e discursos de ódio.

O foco é reforçar a importância do debate sobre a saúde mental e mostrar como ela está diretamente relacionada ao uso das redes.

Martelo batido

Dólar alto ou não, a Dior vai abrir sua segunda loja no Brasil.

Mais precisamente, no CJ Shops. Com direito a produtos femininos e masculinos.

Teclado garantido

Quando a empresária Ana Maria Igel visitou as obras do restauro do Teatro Cultura Artística ficou tão entusiasmada que decidiu doar… um piano Steinway D de concerto.

A compra foi fechada com a tradicional fabricante de pianos de Hamburgo.

O escolhido

Ignácio Loyola de Brandão, colunista do Estado, foi convidado para receber a homenagem Personalidade Literária do Prêmio Jabuti.

Será o sexto prêmio Jabuti do consagrado autor que já escreveu 47 livros.