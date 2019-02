Romeu Zema, governador de Minas, não perdeu a chance de ironizar o antecessor, Fernando Pimentel, ao mandar vender um avião oficial que o petista usava com frequência.

Zema publicou no Face a foto da aeronave com os dizeres: “Vende-se. Avião Learjet Seminovo. Muito usado, mas bem conservado”.

