Governador fala em NY na contramão de Bolsonaro

PAULO CÂMARA. FOTO: FELIPE RAU/ESTADÃO……

Na mesma hora em que Bolsonaro fazia seu discurso na Assembleia-Geral, em NY, Paulo Câmara, escolhido para representar os nove governadores do Nordeste na Cúpula do Clima – evento paralelo ao encontro da ONU–, também fez um discurso – e, como integrante do PSB, conduziu sua fala numa direção, digamos, bem diferente.

Sem citar nomes, afirmou que no Brasil “é preciso estar atento às ameaças que a própria humanidade, e algumas das suas lideranças, têm causado”. E garantiu, na sua fala, que o Nordeste “não aceitará passivamente medidas ultrapassadas e criminosas”.

De longe

Raquel Dodge tirou um sabático de três semanas fora do Brasil – e partiu sem dar entrevista nem revelar o destino. Ficará sabendo à distância, hoje, da sabatina do sucessor, Augusto Aras, como novo PGR, pelo Senado.

Provisoriamente, Raquel assumiu o 15.º ofício do STJ. Sua função definitiva só será conhecida em outubro.

Vatapá da Fafá

Fafá de Belém, personagem das Diretas Já e ex-eleitora de Lula, já avisou que se manterá longe da política nas próximas eleições. A cantora, que não votou para presidente em 2018, disse à coluna, anteontem, em jantar no seu apartamento nos Jardins (fotos ao lado), que continuará “fora da linha de frente”.

“Não apoiarei ninguém. Vou assistir e torcer”, garantiu. A cantora reuniu amigos para falar do Círio de 2019, ao lado do secretário de Turismo do Pará, André Dias.

Vatapá 2

Dos presidenciáveis, Fafá citou Doria, Luciano Huck e Bolsonaro, mas enfatizou sua amizade “de mais de 40 anos com João”, referindo-se ao governador de SP.

Verde que te…

Gilberto Natalini, do PV, negocia com secretários de Bruno Covas o aval para construção do Parque Bixiga, na área junto ao Teatro Oficina que pertence a Silvio Santos. O projeto foi aprovado em primeira votação na Câmara, mas só passa pela segunda se o prefeito der seu OK.

…quero verde

Quanto ao apresentador, a ideia é convencê-lo a trocar o terreno por outro em novo lugar, solução que deu certo no Parque Augusta. “Acredito que ele aceita, porque acho que as pessoas evoluem”, diz Natalini.

Cultura em alta

Sergio Sá Leitão, da Cultura estadual, lança em novembro o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria do Audiovisual de SP, o Proav.

O projeto começa destinando ao setor um total de R$ 200 milhões, divididos em duas linhas de crédito para empresas e outra de investimentos, em parceria com o Desenvolve SP.

Em alta 2

O incentivo à literatura vive um bom momento. O Prêmio Rio de Literatura recebeu 701 inscrições de 23 Estados. A lista inclui 123 autores já publicados, como Daniel Aarão Reis, Zuza Homem de Mello, Heloisa Starling e José Miguel Wisnick. Todos concorrendo ao prêmio principal de R$ 100 mil.

A poesia entra, nesse pacote, com 216 inscrições. E o Rio lidera com o total de 207 concorrentes, seguido de 183 de SP.