Gouveia Vieira monta comitê executivo para o Sesi

Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, da Firjan, assumiu anteontem a presidência do Conselho Nacional do Sesi, em Brasília. Em conversa com a coluna, afirmou que sua meta é modernizar o sistema “fazendo do Sesi um exemplo de eficiência”. Para tanto, está montado um comitê executivo. Lema: “Menos Brasília e mais Brasil”.

