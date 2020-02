Goldemberg pede ‘Vale do Silício paulista’ no lugar da Ceagesp

Os estragos feitos pela chuva na Ceagesp levaram o professor José Goldemberg a juntar as pontas. A urgência de mudar os armazéns para outro local, disse o professor à coluna, abre caminho para ali se implantar – como já planejado – “um grande centro de tecnologia”, que ele chama de “ Vale do Silício paulista”.

Esse centro, já mencionado por Doria quando na Prefeitura, deve abrigar laboratórios de pesquisa de grandes empresas e indústrias e startups que fazem a ligação entre as pesquisas e a atividade produtiva. E comparou: “Se o Vale de lá cresceu em torno de Stanford, o daqui ficaria perto da USP e da Fapesp”.

Perdas e danos

Com o temporal da segunda, Bob Wolfenson perdeu quase 80% do acervo pessoal que mantinha em seu estúdio, na Vila Leopoldina. Além disso, parte de seu equipamento, do mobiliário e dos arquivos também foi destruída. “Não consigo ainda calcular o tamanho do prejuízo, mas foi enorme”.

O fotógrafo deve ficar com o estúdio parado por cerca de 15 dias. E está avaliando uma possível mudança de local.

Elas na OAB

Com a atriz Denise Fraga como convidada especial, a OAB paulista promove hoje um debate sobre mulheres no ramo do direito imobiliário. Que terá também destaque para Raquel Preto, tesoureira da Ordem.

PT quer força

nas redes

Lula encomendou às lideranças do PT um plano para reposicionar o partido – e suas lideranças – nas redes sociais. Quer as mídias digitais, o quanto antes, entre as prioridades da estratégia de comunicação. O ex-presidente pediu mais engajamento especificamente em dois pontos: na defesa do legado das gestões petistas e no combate às fake news.

As recomendações foram feitas em encontro recente do partido em SP. E já levadas adiante por Haddad, em encontros pré-eleitorais.

Lula, que volta de Roma sábado, vai a Brasília semana que vem reunir-se com a bancada petista. Há um consenso interno de que o PT estaria “bem atrás” nas redes sociais frente aos opositores.

Subindo

O programa Operação Mesquita, de Otávio Mesquita, teve o maior índice de crescimento dentre toda programação do SBT. A atração, no horário da madrugada, cresceu 23% no ano passado.