Globoplay negocia série baseada no documentário Mr. Dreamer, de ex-executivo

Pedro Sirotzky está negociando com a Globoplay a criação de uma nova serie baseada no Mr. Dreamer – documentário feito por ele – que estreou ontem na plataforma. Para rodar o filme, o hoje ex-executivo mergulhou fundo no seu lado artístico, em busca de algo que deixou no passado. Sirostzky, depois de 40 anos trabalhando no mundo corporativo, se propõe a resgatar sua paixão: a música. Costurou cenas variadas para reconectar a história de um adolescente de 17 anos, cheio de sonhos, ao presente.

A decisão sobre o documentário foi tomada durante a pandemia pelo integrante do conselho de administração do Grupo RBS. “Quis buscar minha essência”, contou à coluna, direto de Florianópolis, cidade para onde se mudou. Ressalta que na juventude, deixou para trás um bem sucedido programa de rádio e outro de televisão, de nome Transason. E que agora trilha uma procura na linha “back to the future”. Nessa mesma toada, Sirotsky monta também um novo instituto, batizado com o nome do curta-metragem. “Vou incentivar jovens que queiram viabilizar seus estudos por meio da música”