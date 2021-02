Globo derruba live de desfiles de carnaval antigos no Youtube

O canal Boi com Abóbora, no YouTube, foi retirado do ar no sábado quando exibia trechos de desfiles antigos da TV Globo e Manchete.

A live com carnavalescos e pesquisadores de samba caiu na hora que a Globo começou a exibir as suas reprises de carnaval, restando no Boi com Abóbora apenas a mensagem: “Este vídeo não está mais disponível devido à reivindicação de direitos autorais das Organizações Globo”.

No dia anterior, sexta, o canal contou com a participação de Eduardo Paes e figurou entre os trending topics do Twitter Brasil com a #boibeleza.

Strike 2

Consultada, a Globo disse que adota estratégias de proteção ao seu conteúdo e faz campanhas de esclarecimento sobre a ilegalidade e os riscos de sua utilização indevida.

Pensantes

Gabriela Prioli foi convidada por Fernando Henrique Cardoso para participar do Fura Bolha, uma série de bate-papos em que duas personalidades discutem temas relacionados ao Brasil.

Gabriela e FHC debateram como as redes sociais influenciam a democracia, a importância da discussão de pautas igualitárias e o fenômeno do Bolsonarismo.

Pensantes 2

A íntegra da conversa será lançada no próximo dia 18. Ainda sobre o tema política, Gabriela prepara duas lives para semana do dia da mulher: uma com Tábata Amaral e outra com Isa Penna.