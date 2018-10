Gipsy Kings faz show em SP e prepara novidade para 2019

O grupo francês Gipsy Kings mostra sua rumbla flamenca, hoje, no Espaço das Américas. O conjunto respondeu a algumas perguntas da coluna.

São 31 anos desde o lançamento do primeiro álbum, em 1987. O que ainda os motiva a seguir gravando e fazendo shows após tanta realização na música?

Somos gratos a Deus por ainda poder cantar nossas músicas por tantos anos. Ao longo do tempo gravamos e cantamos músicas para os nossos fãs e eles nos fortaleceram para continuar e chegar até hoje. Esperamos fazer muita diferença e continuar fazendo isso até onde eles nos permitirem.



Ao longo dos anos, vocês, que são de origem francesa, incorporaram elementos de diversos estilos musicais e sempre com enorme aceitação do público. Podem adiantar alguma novidade para os shows do Brasil?

Estamos com novo projeto que será lançado no início de 2019 e estaremos apresentando algumas delas nos shows no Brasil juntamente com nossos grandes sucessos.



Tonino Baliardo e Nicolas Reyes, vocês dois estão juntos no Gipsy Kings desde o início. Como enfrentaram o desafio de amadurecer juntos em sua relação profissional e pessoal durante todo esse tempo?

Tentamos e aprendemos, aos poucos, tudo o que nos foi ensinado e o que ouvimos desde nosso nascimento – além da nossa experiência obtida durante as turnês nos últimos 30 anos ou mais. Agora viajamos e tocamos com nossos filhos no mundo todo, o que consideramos uma bênção.



Como conseguem se reinventar mantendo foco no trabalho fluido?

Todos os nossos antepassados tocaram música. E esse ritmo cigano que tocamos tem estado conosco desde o começo. Está no nosso sangue e é o que de melhor sabemos fazer. Sempre sob a influência dos nossos antepassados e ouvindo músicas do mundo todo. Agradecemos a oportunidade de trabalhar com todos os tipos de música tentando criar algo especial. / MARILIA NEUSTEIN