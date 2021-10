Giovanna Engelbert conta como se sente no cargo de diretora criativa da Swarovski

Giovanna Battaglia Engelbert é a primeira mulher no cargo de diretora criativa global do Grupo Swarovski em 126 anos de história. A designer italiana comemora e conta como se sente ao modernizar, sem mudar o DNA, uma marca centenária. “Um joalheiro famoso disse certa vez: entre a ideia de uma joia e o produto final são três litros de lágrimas, 400 horas de gritaria ao telefone e cartas intermináveis. É exatamente assim que me sinto”, resumiu para a coluna, em conversa por e-mail. “E um dos meus objetivos é dar uma dimensão nova, mais atraente e inteligente ao nosso produto: o cristal”, disse ainda.