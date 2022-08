Giovanna Antonelli quer incentivar mulheres a empreender

Giovanna Antonelli sempre equilibrou os pratinhos da vida de forma eficaz. A atriz, que estreia em outubro a novela Travessia – substituta de Pantanal –, também é uma empreendedora de mão cheia. Em 2013, lançou a rede de clínicas de estética Giolaser, que hoje possui 345 unidades espalhadas pelo Brasil e previsão de faturamento de R$ 250 milhões esse ano. “Sou inquieta, gosto de estar sempre em movimento, aprendendo e compartilhando conhecimento”, disse a atriz, que espera inaugurar mais 120 novas unidades da clínica até ano que vem. Com um alcance de mais de 33 milhões de seguidores em suas redes sociais, Giovanna também pretende rodar o Brasil com um talk motivacional. “Quero incentivar o maior número de mulheres a empreender. Tirar seus sonhos do papel e transformá-los em ação”.

Galerias de arte do Jardim Europa se unem para promover um circuito cultural em setembro

Seis galerias de arte, localizadas na região do Jardim Europa (Arte 57; DAN Galeria; Luciana Brito Galeria; Galeria Lume; Galeria Marilia Razuk e Galeria Nara Roesler), uniram-se para realizar o Arte-Circuito, que acontece no dia 24 de setembro. O evento traz uma programação especial e as galerias estarão abertas em horário de funcionamento estendido. O propósito é incentivar e facilitar a visitação às galerias, além de celebrar a região como um polo de cultura efervescente na cidade. Um serviço de van estará disponível por todo o circuito – para facilitar a locomoção entre as seis galerias.

Aos 12 anos, Sophia doou minibiblioteca

Sophia Honda, 12 anos, residente de Nova Jersey, nos EUA, doou um ponto de troca de livros para a praça que leva o nome de seu avô, a Praça Doutor Takeshi Honda. Inaugurada com apoio da AME JARDINS, a minibiblioteca nasceu do dinheiro arrecadado pela garota com a venda de máscaras.

Bloco de Notas

SE MEU FUSCA… Para desgosto de Rodrigo Garcia, o seu fusca, muito usado neste início de campanha, precisou ser retirado de circulação para reparos. A alça no teto e a janela lateral quebraram.

…FALASSE. Há quem brinque que Garcia se inspirou em Guilherme Boulos que transformou seu ‘celtinha’ em símbolo de sua campanha para a Prefeitura em 2020.

EM NY. O prefeito da Big Apple, Eric Adams, e o consulado brasileiro em Nova York estão em conversas para a iluminação do Empire State Building com as cores da bandeira brasileira no próximo dia 7 de setembro. A top Alessandra Ambrósio já foi convidada para participar da cerimônia.