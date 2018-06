Giovana Dias abre sua primeira loja na Vila Nova Conceição

Há 18 anos, Giovana Dias cria peças exclusivas de crochê – técnica que apreendeu com sua mãe quando ainda era criança e morava em Itamonte, pequena cidade da região de São Lourenço, em Minas Gerais, local onde nasceu. Para celebrar a maioridade da marca, a estilista vai abrir sua primeira loja em SP, amanhã, na Vila Nova Conceição. “Antes atendia com hora marcada em meu showroom, mas quis dar esse passo”, disse a designer, que conta com a ajuda de 70 artesãos para confeccionarem suas criações, que misturam o crochê com fios italianos de seda e couro, entre outros tecidos nobres.