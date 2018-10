Gilda Midani lança linha de roupas de festa

Gilda Midani expande seus horizontes e lança nova linha focada em roupas de festa, dia 31, em sua loja dos Jardins. Batizada de Evolve, a ideia surgiu após intensa imersão de Gilda no universo têxtil, onde intensificou seu olhar para materiais luxuosos – seda, tafetá, veludo, tule, entre outros. “Notei também um desejo de minhas clientes por peças que unissem o DNA orgânico chic da marca a uma sofisticação adequada para ocasiões festivas”, conta a estilista carioca. Suas clientes vão encontrar “vestidos com shapes volumosos, adornados com camadas de tule em diversas propostas ao lado de peças de shapes mais ajustados”. Seu conhecido processo de tingimento manual também está presente nessa linha, que tem o preto e o branco como protagonistas “com pinceladas de tons acinzentados e terrosos.”