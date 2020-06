Gilberto Gil fará live de aniversário ao lado de filhas e artistas convidados

Gilberto Gil comemora 78 anos hoje com live direto de Petrópolis – onde passa a quarentena em família. A apresentação, que faz parte do projeto Devassa Tropical ao Vivo, será “alegre e pra cima” e terá hits de Gonzaga e outros compositores de forró. “Como faço aniversário entre São João(24) e São Pedro(29), e passei boa parte da minha infância no interior da Bahia, o forró foi se incorporando ao meu próprio repertório”. A live, exibida em seu canal no YouTube, também conta com mediação de Bela Gil e participação de Preta, além de outros amigos e artistas.