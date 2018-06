Gilberto Gil e Roberto Kalil brilham em talk show no Sírio-Libanês

Gilberto Gil e Roberto Kalil brilharam ontem em talk show no Sírio-Libanês. Em cerimônia especial pelo Dia Nacional de Combate à Hipertensão, que transcorre hoje, o diretor do hospital a certa altura puxou seu saxofone e começou a tocar músicas do cantor, padrinho da campanha.

Gil se levantou, puxou o microfone e começou a cantar. “Não teve um olho seco na plateia”, disse um dos presentes.

