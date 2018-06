Reconduzido ao MP, Smanio toma posse na segunda

Ontem pela manhã, o MP do Estado marcou reunião de sua cúpula para segunda-feira. É o dia em que termina a primeira gestão de Gianpaolo Smanio como procurador… e começa a segunda.

A permanência de Smanio, reconduzido ontem pelo governador Márcio França, pode ter reflexos no acordo de leniência com a Odebrecht, cujo advogado está costurado os detalhes com o MPE.

Há quem ache que Marco Vinicio Petreluzzi — o advogado em questão — pode ter problemas. Explica-se: a candidata derrotada por Smanio na eleição, Valderez Abbud, é… mulher de Petreluzzi. Fato que teria animado o cliente empreiteiro.