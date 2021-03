Gerdau pede fim de controvérsia sobre medidas de distanciamento ao aderir à Carta dos Economistas

Mais um empresário de peso adere à Carta dos Economistas. Ao confirmar sua assinatura, Jorge Gerdau – que continua em total isolamento na sua casa de Porto Alegre – justificou. “Concordo com o texto.” O presidente do Movimento Brasil Competitivo destaca pedido, na carta, de coordenação nacional das medidas de distanciamento. Bem como o fim da controvérsia em torno dos impactos econômicos do distanciamento social. “Há como garantir vidas e o sustento da população vulnerável”, diz textualmente o documento.